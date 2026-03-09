Al-Ahli demande à ses joueurs de quitter Dubaï pour Djeddah

Avec l’appui du Ministère des Sports d’Arabie saoudite, le club saoudien Al-Ahli, dans lequel évoluent notamment Franck Kessié, Riyad Mahrez ou encore Edouard Mendy, a décidé de relocaliser à Djeddah les familles de plusieurs de ses joueurs étrangers qui résidaient jusqu’ici à Dubai. Selon le journaliste Ben Jacobs, certaines familles partageaient leur temps entre Dubai et Jeddah, mais les autorités sportives saoudiennes ont choisi d’accélérer leur transfert par mesure de précaution. Des vols privés ont été organisés ces derniers jours afin de rapatrier les proches dans la ville saoudienne.

La suite après cette publicité

Cette décision intervient alors que les tensions se sont fortement accrues au Moyen-Orient depuis une semaine, sur fond de bombardements entre les États-Unis, Israël et l’Iran. La région connaît une montée des risques sécuritaires liée aux échanges de menaces et aux mouvements militaires, ravivant les risques d’un embrasement encore plus large impliquant plusieurs acteurs régionaux. Certaines organisations sportives et entreprises présentes dans le Golfe ont commencé à prendre des mesures de précaution pour leurs employés et leurs familles, notamment aux Émirats arabes unis touchés par les bombardements, qui représente un hub majeur pour de nombreux expatriés travaillant en Arabie saoudite.