PSG : Christophe Galtier heureux de la prolongation de Kylian Mbappé

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain s'est livré juste avant le début du championnat qui débute ce soir pour le club de la capitale. Dans une interview accordée au Parisien, Christophe Galtier a été interrogé sur la prolongation de Kylian Mbappé annoncée en fin de saison dernière.

« Quand il a prolongé, je ne savais pas que je serai l'entraîneur du PSG. J’étais avant tout très heureux pour la Ligue 1. Comme j’ai toujours été très heureux de voir arriver de grands joueurs comme Messi, Neymar, Ramos et d’autres avant eux. C’est très bien pour la Ligue 1, pour le PSG. Et quelques semaines après, j’étais évidemment encore plus heureux de son choix (rires). »