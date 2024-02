PSG : l’avis de Pedro Miguel Pauleta sur la volonté de quitter le Parc des Princes

Présent à l’occasion d’une conférence de presse promouvant le projet du championnat du monde des clubs vétérans (VCWC 2024), Pedro Miguel Pauleta en a profité pour revenir sur l’actualité parisienne et notamment la volonté du club de quitter le Parc des Princes en raison du désaccord avec la mairie de Paris. «J’espère qu’ils vont arriver à un accord pour que le Paris Saint-Germain continue au Parc avec ses supporters. Mais c’est au club de décider. En tant que supporter et avec ce que j’ai vécu au Parc, j’espère que le club continuera au Parc. (…) On verra, mais c’est à eux de décider», a tout d’abord assuré l’ancien buteur et capitaine francilien.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «le Parc, c’est un stade spécial. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé en France et que je venais jouer au Parc avec Bordeaux, tout le monde me disait : «Tu vas voir Pedro, c’est un stade différent». Et c’est vrai ! Toutes les équipes qui jouent au Parc le ressentent, les grands joueurs le sentent. C’est mon jardin, ma maison, c’est là que je vois tous les supporters crier mon nom. C’est le Paris Saint-Germain». Le message est passé !

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG-LOSC. Une victoire du LOSC peut vous rapporter jusqu’à 446€.