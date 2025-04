L’OL boucle une vente à 15 M€ !

Ce n’est un secret pour personne, la situation financière de l’Olympique Lyonnais est assez inquiétante. Sous la direction de John Textor, la formation rhodanienne galère et a même été sanctionnée d’une interdiction de recrutement et d’une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire cette saison. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions est essentielle pour la bonne santé du club. Et si pour le moment l’OL pointe à la 6e place du classement à 3 points du podium, le club va, comme cet hiver, devoir miser sur la vente de joueurs pour soigner un peu la situation financière.

Cet hiver, Lyon avait ainsi dû se séparer de plusieurs joueurs pour récupérer de précieux millions d’euros. Dans ce sens, Maxence Caqueret avait rejoint Côme contre 15 millions, Gift Orban avait filé à Hoffenheim pour 9 millions alors que Jeffinho était retourné à Botafogo contre 5 millions. Anthony Lopes avait été libéré par le club pour se séparer d’un gros salaire. Et en toute fin de mercato, le club avait bouclé le prêt avec option d’achat de Said Benrahma en deuxième division saoudienne du côté de Neom.

12 millions + 3 millions de bonus

Justement, l’international algérien qui avait surpris son monde en rejoignant la D2 saoudienne va rapporter un joli billet à son ancienne équipe. Son option d’achat était liée à la montée ou non du Neom SC en Saudi Pro League. Ce mardi soir, le club a assuré sa montée en s’imposant 3-0 face à Al-Arabi. Avec cette montée, l’option de Said Benrahma est automatiquement levée et il va donc rapporter au moins 12 millions à l’OL. Au moins, car dans ce deal, 3 millions facilement atteignables peuvent aussi s’ajouter.

Une très belle vente pour l’OL qui va faire du bien aux finances. Du côté de Neom, Benrahma a disputé 10 rencontres pour 4 buts et 6 passes décisives. Une aventure qui semble donc se passer plutôt bien pour celui qui avait rejoint l’OL en janvier 2024 d’abord en prêt puis en transfert l’été suivant (20 millions au total). Un an plus tard, il va donc rapporter de quoi permettre à l’OL de se montrer moins fragile sur le plan économique. Reste à savoir si cela suffira sans C1…