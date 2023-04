FC Barcelone : Pablo Torre, une gestion qui pose question

La suite après cette publicité

Tout vient à point à qui sait attendre. Surement des paroles que doit se répéter chaque jour Pablo Torre pour ne pas sombrer dans la mélancolie. Recruté par le FC Barcelone l’été dernier en provenance du Racing de Santander, la pépite espagnole ne ronge plus que son frein avec les Catalans cette saison. Sa fiche statistique parle d’elle-même : le milieu offensif de 20 ans n’a disputé que huit rencontres avec les Blaugranas, en étant titulaire qu’à trois reprises. Soit seulement 240 minutes de jeu au total. Un ratio infime.

Principal responsable de cette mise à l’écart : Xavi, évidemment. Le stratège catalan préfère pour l’instant faire confiance à ses cadres au milieu de terrain, que de lancer le natif de Soto de la Marina dans le grand bain. Pourtant, en début de saison, la légende du Barça ne tenait pas le même discours. « Oui, il sera dans la dynamique de l’équipe première. Quand il ne participera pas avec l’équipe une, il jouera avec la filiale. Il nous surprend tous ». Autant dire que la première promesse n’a pas été tenue, puisque 42 minutes de jeu en Liga ne suffisent pas pour évoquer "une dynamique" avec les A. Même constat pour la seconde. Torre n’a disputé que trois rencontres avec la réserve, dirigée par Rafael Márquez.

« Jouer cinq ou dix minutes au Camp Nou, c’est comme disputer 90 minutes ailleurs »

Rarement utilisé par Xavi donc, mais toujours à sa disposition "au cas où". À ce petit jeu-là, le joueur formé à Santander reste le grand perdant, puisqu’il ne joue que très peu et manque donc logiquement de rythme. Mais le principal intéressé ne désespère pas et ne se voit pas ailleurs qu’en Catalogne à l’heure actuelle. « Je veux rester à Barcelone, continuer à progresser et à apprendre des meilleurs », avouait-il à Relevo en novembre dernier. « Je savais que la première année serait difficile. Jouer cinq ou dix minutes au Camp Nou, c’est comme disputer 90 minutes ailleurs. Mon rêve a toujours été de jouer ici. La première saison est toujours compliquée. J’ai confiance en moi et je sais qu’un jour, à force de travail, je pourrai être là. »

Du côté des socios, on commence à s’impatienter. Et à raison. Il faut dire que les rares apparitions de l’international espoir espagnol ont laissé présager de belles promesses pour l’avenir. Son premier fait d’armes reste évidemment son baptême du feu en tant que titulaire face au Viktoria Plzen (2-4). Auteur d’un match convaincant, Torre avait ponctué sa prestation d’une frappe surpuissante sous la barre du gardien. Son tout premier but avec le Barça. Ce dernier aura dû alors attendre plus de deux mois pour retrouver le 11 de départ face au CF Intercity (3-4), en Coupe du Roi. Ce jour-là, il a délivré une nouvelle fois une partition très encourageante avec une passe décisive à la clé.

Sa dernière titularisation remonte à une confrontation en Coupe face au Ceuta (0-5), où il n’a eu qu’une seule mi-temps pour s’exprimer. Depuis plus grand-chose. Seulement deux brèves apparitions contre Almeria (1-0) et Elche (0-4). Problème de condition physique ? De niveau de jeu ? Rien de tout ça selon Xavi. « Ce n’est pas une question d’attitude ou de performances », expliquait-il après le face à face contre Cadix (2-0). « Pablo est prêt », affirmait-il même avant le match. « L’équipe aura besoin de lui à tout moment. Ce n’est pas facile, car il y a une concurrence brutale. Mais il doit être prêt. »

Un titre de champion précoce, une aubaine pour Torre ?

Et si le problème ne venait pas du système qu’emploie Xavi depuis son arrivée : l’iconique 4-3-3. Avec une sentinelle, deux milieux récupérateurs, deux ailiers et un avant-centre, cela ne laisse finalement que très peu de place pour le profil de Torre. Plus meneur de jeu, voire numéro 10 derrière l’attaquant, le système barcelonais ne convient pas totalement à ses qualités. « Il est différent de Pedri, c’est plus un deuxième attaquant ou un milieu offensif qu’un milieu de terrain central », soulignait l’ancien maître à jouer des Blaugranas. « Il tire, se présente dans la surface, c’est comme ça qu’il fait la différence. » Du point de vue défensif également, l’Espagnol aurait encore quelques lacunes pour intégrer le onze de départ. Selon les informations de Sport, Torre n’a pas encore totalement assimilé le jeu de possession et le pressing qu’impose le Barça à son adversaire.

Peu de temps de jeu avec l’équipe une et trop mûre pour progresser avec la réserve. La solution ne serait-elle pas un prêt la saison prochaine ? Le FC Barcelone y réfléchit selon Sport. D’ici là, Torre a encore une chance de montrer ce qu’il vaut (vraiment) aux yeux de son entraîneur. Quasiment assuré du titre de champion d’Espagne, le tacticien de 43 ans devrait commencer à faire tourner d’ici quelques journées. Une situation qui peut profiter au numéro 32 du Barça. Il pourrait alors apporter énormément dans un domaine où le leader de la Liga est en grande difficulté depuis le départ de Leo Messi : les coups de pied arrêtés, l’une de ses spécialités. « Il est le meilleur de l’équipe », a tout simplement affirmé le champion du monde 2010 en conférence de presse le 31 mars dernier. Une fin de saison prometteuse, avant de véritablement s’épanouir l’an prochain pour Pablo Torre ? La balle est dans le camp de Xavi.