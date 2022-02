OM : le lourd poids Kevin Strootman

La suite après cette publicité

En 2018, Rudi Garcia, entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis près d’un an, sort renforcé d’une belle saison. S’il a échoué à qualifier l’OM pour la Ligue des Champions de peu dans une saison irréelle, il a amené le club marseillais en finale de la Ligue Europa. On s’attend alors à un mercato plus que costaud. En plus de cela, avec la vente de Zambo Anguissa à Fulham pour un montant estimé de 30 M€, l’OM a quelques deniers à utiliser.

Si le directeur sportif marseillais du moment, Andoni Zubizarreta espère récupérer le milieu de terrain international burkinabé Diadie Samassekou, qui joue alors à Salzbourg (et qui évolue aujourd'hui à Hoffenheim), ce n’est pas l’idée de Rudi Garcia. Ce qu’il veut ? Récupérer le milieu de terrain international néerlandais, qu’il a bien connu à l’AS Roma, Kevin Strootman. En août, le coach marseillais force littéralement en interne et parvient à convaincre la direction marseillaise de mettre un gros chèque sur la table.

Le club phocéen offre ainsi 25 M€ (+ 3M€ de bonus) à la Louve et lâche un contrat de cinq ans assortis d’un salaire de près de 500 000 € par mois pour le joueur. Une aubaine pour le club romain qui voit bien que l’ancien grand espoir du football mondial au milieu de terrain n’est plus aussi tranchant que lors de sa première saison romaine après deux blessures au genou et quasiment deux ans passés loin des terrains.

Une visite médicale inquiétante

Ce genre de mouvements est forcément excitant, mais rapidement son physique pose question. Il a déjà eu une rupture des ligaments croisés et à la visite médicale, les médecins s’inquiètent de l’état de son dos. Le Batave s’engage tout de même avec l’OM et son recrutement fait saliver les supporters. Mais, plus de trois ans plus tard, ce transfert (l’un des plus chers de l’histoire du club) ressemble plus à une catastrophe industrielle qu’à autre chose.

Si son professionnalisme a été loué, il a finalement peu apporté sur le terrain. Si peu que l’OM lui a rapidement cherché une porte de sortie. En janvier 2021, le natif de Ridderkerk (31 ans) est ainsi prêté en Italie, au Genoa, où il jouera 18 rencontres. Rentré dans la Cité Phocéenne cet été, son salaire trop imposant et le fait qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli, poussent une nouvelle fois Pablo Longoria à le prêter.

L’OM paye encore 70% de son salaire

Si c’est toujours en Italie, cette fois ce sera à Cagliari. Avec des blessures récurrentes, notamment au dos, il ne participe qu’à onze rencontres jusqu’ici et n’a plus joué depuis le mois de novembre. Mais l’OM paye toujours une bonne partie de son salaire confortable (70%) ! Son salaire imposant, représente toujours, malgré son absence dans l’effectif du club phocéen, un manque à gagner mensuel de 350 000 €. Cela plombe la masse salariale du club et laisse moins de marge à Pablo Longoria, le président, pour recruter. D’ailleurs pour rappel, le club phocéen a été dans l’incapacité de recruter dans les dernières heures du mercato hivernal puisque la DNCG réclamait un départ pour boucler l’arrivée d’un nouveau joueur.

Enfin, dernier problème et il est de taille, son hallucinant salaire qui ne permet pas vraiment de transferts puisque peu de clubs peuvent se permettre d’offrir de tels émoluments à un joueur en crise sportive et qui va fêter ses 32 ans. De quoi donner des maux de tête au directeur financier du champion d’Europe 93. Car si l’ancien du PSV va jusqu’au bout de son contrat à Marseille prévu en 2023, il coûtera encore 7,4 M€ à l’OM en salaire non chargé (soit au moins 10 avec les charges patronales). Un problème insoluble en somme sauf si un accord, pour une rupture de contrat intervient l’été prochain à son retour de prêt. Une option qui pourrait peut-être la meilleure solution aussi bien pour Marseille que pour Kevin Strootman…