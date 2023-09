Les bras d’honneur du fils de Diego Simeone aux Madrilènes

Dimanche soir, l’Atlético de Madrid a fait tomber son voisin madrilène (3-1), devant son public. Une victoire de taille pour les Colchoneros qui alternaient pourtant le bon et le moins bon en ce début de saison, en démontre la défaite à Valence (3-0) et le nul contre la Lazio Rome en Ligue des Champions (1-1). Mais face au Real Madrid, les hommes d’El Cholo ont pris le dessus très tôt et dès le retour des vestiaires. De quoi faire plaisir aux supporters, dont le fils de Diego Simeone, qui s’est complètement emporté.

À la fin de la rencontre, Gianluca Simeone, visiblement très heureux de la victoire de l’Atlético, a réalisé plusieurs bras d’honneur en direction des fans de la Casa Blanca. Des gestes déplacés, poursuivis de quelques insultes faciles à traduire. Comme son père, Gianluca semble vivre les matches à fond, un peu trop sûrement lorsqu’il est en loges. L’important reste le succès des Colchoneros qui remontent ainsi à la 5e place de la Liga, qui affronteront Osasuna jeudi soir.