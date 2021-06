Bordeaux : les regrets de Frédéric Longuépée sur sa présidence

Frédéric Longuépée s'apprête à passer la main. Après plusieurs semaines de suspense insoutenable sur l'avenir des Girondins de Bordeaux, l'intéressé a officialisé mardi l'accord scellé entre Gérard Lopez et le duo King Street, Fortress pour la reprise du club aquitain. Un soulagement pour tous les amoureux des Girondins mais aussi ses salariés. Ce mercredi se tenait une audience au tribunal de Commerce qui réunissait toutes les parties prenantes au dossier du rachat.

La suite après cette publicité

Au sortir de celle-ci, Frédéric Longuépée a éprouvé quelques regrets sur sa présidence au sein des Girondins. « Le monde du football a traversé une période inimaginable avec la pandémie de Covid, Mediapro et tout le reste concernant le club dont les 14 mois de co-gestion avec deux actionnaires (King Street et GACP). Est-ce que dans un contexte plus traditionnel j’aurais agi différemment ? Il est toujours difficile de réécrire l’histoire, » a ainsi confié Longuépée dans les colonnes de Sud-Ouest. Désormais, l'histoire s'écrira avec Gérard Lopez...

.