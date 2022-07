Barça : Jordi Cruyff se confie sur le mercato estival

En marge de la présentation d'Andreas Christensen sous ses nouvelles couleurs, le conseiller technique du FC Barcelone Jordi Cruyff s'est exprimé quant à de possibles nouvelles arrivées, en particulier celles de joueurs de Chelsea (Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta).

« Il est vrai que le changement de propriétaire à Chelsea retarde un peu les choses. Nous voulons renforcer plusieurs postes dans l'équipe et nous avons plusieurs noms sur la table. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tous les joueurs, lorsqu'ils entendent le nom du Barça, ouvrent les yeux et sont prêts à perdre de l'argent pour s'adapter à l'échelle des salaires. Pour nous, c'est une opportunité. » s'est-il ainsi exprimé, profitant de l'occasion pour rappeler l'admiration que suscite le simple nom du club blaugrana.