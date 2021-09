AS Rome : Jordan Veretout veut gagner le derby pour José Mourinho

Dans un extrait d'entretien publié par Téléfoot, le milieu de terrain de l'AS Rome Jordan Veretout s'est confié sur son envie de remporter le choc de la 6ème journée de Serie face à la Lazio, prévu ce dimanche (18h), surtout pour son entraîneur José Mourinho : « C'est un derby, ça va être chaud ! C'est vraiment un beau derby. Donc on va tout donner, on va essayer de remporter ce derby aussi pour le coach. »

Le joueur de 28 ans s'est également livré sur ses premiers pas en Bleu (2 sélections) en septembre dernier : « Mon premier match avec l'Équipe de France ! C'est quelque chose de fort, ça a été quelque chose de fort. D'y être c'est très bien, mais d'y rester c'est plus dur. Quand tu y es une fois, t'as envie d'y retourner le plus possible ! », a-t-il affirmé au micro de TF1.