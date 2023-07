L’AS Monaco tout proche de s’offrir Mohamed Salisu !

La suite après cette publicité

L’AS Monaco continue de préparer l’après-Disasi. Si l’ancien Rémois est toujours dans le viseur de Newcastle dans ce mercato estival, la direction sportive monégasque n’attend pas son départ pour renforcer son secteur défensif pour la saison à venir. Elle a déjà d’ailleurs déjà scellé le successeur d’Alexandre Nübel avec la signature du gardien de but international suisse Philipp Köhn en provenance du RB Salzbourg.

En ce qui concerne la charnière centrale, l’ASM travaille sur plusieurs arrivées. En effet, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, le club du Rocher a jeté son dévolu sur le Cottager Tosin Adarabioyo (25 ans) et un accord a quasiment été trouvé avec le défenseur de 25 ans. Mais il n’est pas le seul défenseur convoité par l’ASM de l’autre côté de la Manche.

À lire

Amical : l’AS Monaco s’incline sur le fil face au Genoa

Son arrivée est imminente

Car oui, selon les dernières informations de The Athletic, Monaco est proche de s’offrir l’international ghanéen Mohamed Salisu en provenance de Southampton. Nous vous avions déjà révélé en exclusivité à la mi-juillet une prise de renseignements pour le Saint de 24 ans. Aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer un stade avancé dans les négociations, même si quelques détails sont encore à régler entre les différentes parties.

La suite après cette publicité

Une recrue estivale de choix de la part de la direction sportive dirigée par Thiago Scuro, qui s’offre un joueur qui répond aux besoins d’Adi Hütter et qui a déjà été convoité en Ligue 1. En effet, lorsqu’il était au Real Valladolid, celui qui peut évoluer en défense centrale et sur le côté gauche avait été approché par le Stade Rennais il y a trois ans. Finalement, le Black Star aux 6 sélections (2 buts) devrait enfin découvrir la Ligue 1, mais sous le maillot rouge et blanc de la Principauté.