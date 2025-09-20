James Rodriguez au cœur d’une polémique grotesque au Mexique

Comme Sergio Ramos, Keylor Navas, Anthony Martial ou encore Allan Saint-Maximin, James Rodriguez a fait le choix de s’exporter au Mexique ces derniers mois. Le Colombien a été une sorte de précurseur de la nouvelle vague, dix ans après le premier exode des joueurs européens initié par André-Pierre Gignac. Au mois de janvier, l’ancien Madrilène avait rejoint le Club Leon, avec l’ambition de se retaper physiquement en vue de la Coupe du Monde 2026 et de se mettre au banc d’essai en jouant le Mondial des Clubs cet été.

Le club mexicain a finalement été exclu de la compétition pour avoir enfreint le règlement sur la multipropriété, mais James Rodriguez n’a pas bougé. Depuis son arrivée, l’élégant gaucher a d’ailleurs souvent été loué pour son professionnalisme et son exemplarité, au point d’être promu capitaine du club. Son rendement lors de sa première saison a aussi été significatif (2 buts et 6 passes décisives en 17 matchs), mais depuis plusieurs semaines, le Colombien de 33 est au creux de la vague.

Il n’a pas voulu à cause du synthétique… et son équipe a perdu 5-0

Moins influent dans le jeu, et moins impactant dans les chiffres (1 but en 6 matchs), il n’a pas été retenu pour la rencontre face à Tijuana cette nuit, qui s’est soldée par une défaite 5-0 de son équipe. Officiellement, son entraîneur Eduardo Berizzo a indiqué qu’il s’agissait d’un choix personnel visant à le faire souffler après une dernière trêve internationale cadencée. James avait disputé au début du mois deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde face à la Bolivie (3-0) et le Vénézuela (6-3), au cours desquelles il avait même été buteur.

Sauf qu’au Mexique, cette version est remise en question. D’après la presse locale, James Rodriguez aurait refusé de jouer cette nuit à cause du synthétique, jugé comme facteur aggravant de blessure par de nombreux joueurs, dont Neymar qui s’en était plaint ces derniers mois. Son absence a provoqué un véritable tollé médiatique au Mexique, où son engagement est remis en question, notamment par les supporters, alors que son club pointe à la 10e place de la phase régulière du championnat. «James a repris ses vieilles habitudes», écrit par exemple AS Mexico. Ambiance.