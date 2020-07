Serie A : l'Atalanta s'impose petitement face à Bologne

Pour commencer cette 35e journée en Serie A, l'Atalanta, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, accueillait sur sa pelouse Bologne. Après la victoire de la Juventus sur la Lazio (2-1), en clôture de la 34e journée ce lundi, les concurrents pour le titre en Italie avaient pris un sérieux coup sur la tête. Et ce qu'on peut dire c'est que les hommes de Gasperini ont eu un mal à fou à se défaire de leurs adversaires.

Le fait majeur de la première période a été surtout l'exclusion de l'entraîneur de l'Atalanta pour deux cartons jaunes (36e et... 36e). Sinon, on n'a pas pu observer de but et surtout, surprise, c'est Bologne qui a eu la possession du ballon (55%). Il a fallu attendre les changements pour voir le score se débloquer. Dès le retour sur le pré, Luis Muriel entrait en jeu et il n'a pas eu besoin de 20 minutes pour se mettre en jambes. Dans la surface, Duvan Zapata jouait en pivot et remettait derrière lui vers Luis Muriel, qui envoyait le cuir au fond des filets (1-0, 63e). Ce sera le seul et unique but de la rencontre. Avec cette précieuse victoire, l'Atalanta retrouve la seconde position de Serie A et revient à six points des Juventini.