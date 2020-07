Serie A : Cristiano Ronaldo offre la victoire à la Juventus contre la Lazio

Ce match aurait pu être un choc pour le titre de Serie A. La Lazio était effectivement au coude à coude avec la Juventus pendant une bonne partie de la saison, mais ces dernières semaines, les Romains ont quelque peu lâché prise, enchaînant les mauvais résultats, avec quatre rencontres de rang sans connaître la victoire. La quatrième place était en revanche pratiquement assurée. Elle pouvait même être mathématiquement actée en cas de victoire. Les Turinois eux étaient bien installés en haut de classement, avec cinq points d'avance sur l'Inter au coup d'envoi de la rencontre. Ce match avait donc surtout de l'intérêt pour la Vieille Dame. Sarri sortait pourtant une équipe un peu remaniée, au milieu notamment avec ce trio Bentancur-Ramsey-Rabiot. Devant, on avait droit à un trio Costa-Dybala-CR7.

Du côté du club de la capitale, il fallait noter l'absence, et pas des moindres de Luis Alberto. Il y avait aussi un match dans le match entre Ciro Immobile et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs buteurs de la Serie A, avec respectivement 29 et 28 réalisations. Le début de la rencontre était assez rythmé, et sur la pelouse du Juventus Stadium, c'est l'équipe locale qui s'offrait les premières situations chaudes, à l'image de cette frappe croisée de Cristiano Ronaldo (9e) ou cette tête sur le poteau d'Alex Sandro (11e). La Lazio avait du mal à répondre, et si ce n'est cette tentative de Danilo Cataldi (17e), elle ne posait pas vraiment de soucis au champion d'Italie en titre. Le rythme commençait à baisser, et le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous. Adrien Rabiot (36e) et Cristiano Ronaldo (37e) parvenaient tout de même à créer quelques frayeurs dans la surface de Strakosha, mais le but se faisait toujours attendre.

Cristiano Ronaldo a fait la différence en quelques minutes

Et lorsque les Laziale parvenaient à mettre le pied sur le ballon, ils n'arrivaient pas vraiment à bousculer une équipe turinoise solide. Jusqu'à ce qu'Immobile n'écrase une frappe sur le poteau juste avant la pause, alors que Szczesny semblait battu (44e). Il y avait un peu de mieux en cette fin de première période chez les hommes de Simone Inzaghi. Adrien Rabiot affichait lui un visage particulièrement intéressant dans l'entrejeu du club du Piémont. Tout restait donc ouvert pour cette deuxième période. Les Bianconeri ne voulaient pas laisser quelconque option à leur rival et Dybala, puis Cristiano Ronaldo, forçaient encore le portier romain à réagir (47e). L'Argentin avait d'abord frappé, puis le Portugais avait suivi mais n'a pas pu expédier le cuir au fond. C'est finalement une intervention divine - ou de la VAR - qui allait permettre aux locaux de prendre les devants. Cristiano Ronaldo tirait, mais Bastos touchait le cuir du bras dans sa surface.

C'est le Lusitanien qui se chargeait de transformer le penalty, puissant au ras du poteau droit. Stratosha avait touché le cuir, mais il a tout de même fini sa course au fond (1-0, 51e). Et la star portugaise allait pratiquement plier la rencontre en quelques minutes, puisqu'il signait un doublé dans la foulée. Dybala partait du milieu de terrain, accompagné du numéro sept, et juste devant le gardien, il décalait pour CR7 qui n'avait qu'à pousser le ballon (2-0, 54e). De quoi passer devant Immobile au classement des buteurs, avec trente buts déjà. Pas rassasié, l'ancien du Real Madrid touchait même la barre (66e) ! La Juve surclassait son rival, et Dybala souhaitait aussi se mêler à la fête (72e). Szczesny sortait tout de même une bonne intervention sur une frappe d'André Anderson (78e). Ciro Immobile allait égaliser, et revenir à égalité avec CR7, sur penalty. Le score n'a ensuite plus bougé même si la Lazio a bien terminé la rencontre. Les trois points en poche, la Juventus a huit unités d'avance sur l'Inter à quatre journées de la fin. Le titre se rapproche...

