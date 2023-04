RC Lens : Franck Haise enrage contre ses supporters

La suite après cette publicité

Le RC Lens rêve d’Europe et de C1. Après leur victoire contre l’AS Monaco (3-0) ce samedi, les Sang et Or ont repris provisoirement la deuxième place de Ligue 1 à l’OM, qui se déplace à Lyon dimanche soir. L’entraîneur du club nordiste, présent au micro de Prime Video, a d’abord exprimer sa fierté après cette rencontre maîtrisée de bout en bout par ses hommes. « On a vraiment fait un match exceptionnel. Il ne faut pas oublier que c’est Monaco en face, une équipe habituée à être là-haut, à finir fort. Le meilleur match de la saison ? Oui, je pense. »

Et Franck Haise d’envoyer un message fort aux supporters lensois après l’interruption du match, à la demi-heure de jeu, à cause de l’utilisation d’engins pyrotechnique (fumigènes et feux d’artifice) pour fêter les 30 ans du KSO. « Ça m’a énervé, ça je vous le confirme. Déjà, ça casse le rythme. On sait que ce sont des choses qui sont interdites. On peut faire une belle fête. Ils le savent très bien les supporters. Il ne faut pas confondre. En effet, ça m’a énervé. » Rappelons que la commission de discipline de la LFP pourrait sanctionner Lens après ces incidents.

À lire

RC Lens-AS Monaco : Seko Fofana ironise sur son manque de chance devant le but