Liga : le Real Madrid arrache la victoire contre Bilbao et reste au contact du FC Barcelone

Dans la course au titre en Liga, l’Atlético de Madrid semble définitivement hors course après sa défaite contre Las Palmas samedi (1-0). Pour éviter un tel sort, le Real Madrid devait impérativement s’imposer à domicile ce dimanche contre Bilbao. Privés de Kylian Mbappé, les Merengues se présentaient dans leur dispositif de l’année dernière avec une attaque à trois, composée de Jude Bellingham, Vinicius et Rodrygo. De son côté, le club basque se présentait dans la capitale en étant sûr de ses forces et avec l’intention de poser problème au champion d’Espagne en titre.

En première période, le Real a été dominateur. Face à un Bilbao qui a décidé de laisser le contrôle de la possession aux locaux, ces derniers ont donc cherché à construire et à patienter pour attendre l’ouverture. Finalement, les hommes de Carlo Ancelotti se sont heurtés à un terrible manque d’inspiration à la création. Peinant à se frayer un réel chemin vers les buts de Basques très organisés, les Madrilènes n’ont cadré qu’un seul tir en première période après une tentative lointaine de Federico Valverde (36e). Au retour des vestiaires, le Real Madrid a donc cherché à passer la vitesse supérieure.

Le Real Madrid a finalement été récompensé au bout du suspense

Asphyxiant leurs adversaires aux abords de leur surface, les Madrilènes ont multiplié les opportunités mais ont, à chaque fois, manqué de précision dans le dernier ou l’avant-dernier geste pour débloquer la situation. Peu inquiété en phase défensive, le Real a montré une certaine fluidité offensive malgré l’absence de Kylian Mbappé. La rencontre s’est emballée lors de la dernière demi-heure. Alors qu’Unai Gomez a mis à contribution Thibaut Courtois (60e), Jude Bellingham a failli ouvrir la marque sur deux têtes dangereuses qui auraient pu faire mouche (61e, 62e). Décidant de faire entrer ses jeunes pousses pour faire la différence (Endrick, Brahim Díaz, Güler), Carlo Ancelotti a alors cru que son coaching était gagnant à la 80e minute de jeu.

Sur un centre venu de la droite, Endrick a raté sa reprise, mais cela a profité à Vinícius Júnior qui s’est mis sur son pied droit pour ajuster Simon (81e). Finalement, après visionnage de l’action à la VAR, l’attaquant de 18 ans était finalement en position de hors-jeu, ce qui a annulé le but de son aîné. Continuant de mettre la pression sur le but adverse, le Real Madrid a finalement trouvé la faille en toute fin de rencontre. Déjà dangereux sur une frappe vicieuse quelques minutes avant (90+1e), Federico Valverde a donné la victoire aux siens d’une magnifique reprise de volée du droit qui est allé se loger dans la lucarne opposée (1-0, 90+3e). Un but qui aura suffi au Real pour aller chercher trois points précieux dans la course au titre et qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de rester à quatre points de retard du FC Barcelone, leader. Bilbao reste quatrième.