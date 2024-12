Bayern : l’OM fonce sur le bon coup Sacha Boey

Cela faisait bien longtemps que le peuple marseillais ne s’était pas réveillé avec un aussi large sourire un lundi matin. L’Olympique de Marseille accueillait en effet l’AS Monaco dimanche soir, sur la pelouse du stade Vélodrome, lors de la 13ème journée de Ligue 1. Pourtant menés au score, les joueurs de Roberto De Zerbi ont réussi à renverser les Monégasques pour verrouiller un précieux succès devant leur public, pour ainsi remonter à la 2ème position du championnat, derrière le Paris Saint-Germain. En inscrivant deux buts contre Monaco, l’OM a officiellement marqué 30 buts après ses 13 premiers matchs en Ligue 1 cette saison. Son meilleur total dans l’élite à ce stade de la compétition depuis la saison sous Roger Rolhion en 1954. Roberto De Zerbi a désormais pris 26 points après ses 13 premiers matchs sur le banc marseillais en championnat, soit le meilleur départ pour un entraineur avec le club phocéen dans l’élite depuis Marcelo Bielsa en 2014 (28). Mais défensivement, les problèmes et les errances persistent toujours.

Après la rencontre de dimanche, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa joie de redevenir dauphin, mais a tenu aussi à relativiser : «Je dois rester cohérent avec ce que je disais après la défaite contre Auxerre et avoir pris 3-1. Je ne suis pas venu à Marseille pour la deuxième place, mais pour faire le meilleur résultat possible, pour remettre l’OM là où il le mérite. Dans ma façon de penser, être deuxième ce soir, ça vaut zéro», a déclaré l’entraîneur italien. En même temps, la route vers le titre, voire celle du podium assuré, est encore longue pour l’OM. Malgré un début de saison positif, cette équipe phocéenne possède des lacunes évidentes, notamment sur le plan défensif. Mais fort heureusement pour Marseille, le mercato d’hiver approche à grands pas et de premières pistes commencent à fuiter.

Une arrivée sous la forme d’un prêt ?

En effet, selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille se pencherait activement sur le profil de Sacha Boey. Comme révélé à plusieurs reprises ces dernières semaines, Roberto De Zerbi a demandé des renforts pour sa défense avec notamment une recrue sur l’aile droite, alors qu’Amir Murillo commence à attirer quelques convoitises. Sacha Boey coche donc de nombreuses cases, même si ce dernier se plaît toujours au Bayern et compte bien s’imposer en Allemagne après sa grave blessure aux ischio-jambiers, suivie d’une déchirure musculaire : «bien évidemment, sur l’aspect vraiment individuel, il m’aide beaucoup. Bon déjà, il parle ma langue donc ça aide et il me donne beaucoup de conseils. Quand un ancien grand défenseur comme lui te donne des conseils, tu es forcément plus à l’écoute. Je suis confiant cette année pour le championnat, la Ligue des Champions, etc. On va essayer de tout prendre. L’objectif, c’est de prendre un maximum de titres», nous avait confié le latéral français il y a quelques semaines dans un entretien exclusif. Mais comment va réagir le Bayern Munich à cet intérêt confirmé ? C’est toute la question dans ce dossier.

De retour de blessure, Sacha Boey est toujours sous contrat avec les Bavarois jusqu’en juin 2028 et rentre encore dans les plans de Vincent Kompany qui souhaite prendre son temps pour ne pas précipiter son retour. Si un transfert sec semble aujourd’hui hors de portée de l’OM, un prêt pourrait bien être négocié. C’est en tout cas ce que révèle le journal français. Aucune discussion n’a encore débuté entre les dirigeants des deux clubs. Aucun contact direct n’a été, ne serait-ce, qu’établi avec le Bayern Munich. Mais Sacha Boey fait partie des idées de l’Olympique de Marseille, actuellement débattue dans la direction marseillaise. Ancien joueur du Bayern, Medhi Benatia pourrait bien jouer un rôle prépondérant si ce dossier venait à s’accélérer dans les prochaines semaines, alors que le mercato d’hiver ouvre officiellement dans moins d’un mois. Pour rappel, l’OM avait déjà scruté les pistes de Kiliann Sildillia et Danilo l’été dernier à ce poste.