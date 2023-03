JT Foot Mercato : le PSG implose de toutes parts

Silence, le PSG coule…

La suite après cette publicité

Le PSG est donc toujours leader avec 7 points d’avance mais cette nouvelle déconvenue contre le Stade Rennais (0-2) fait tâche. Christophe Galtier a tenté tant bien que mal d’expliquer cette défaite et a ciblé le manque de profondeur de son effectif, trop jeune à son goût. «Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. Quand vous préparez le match, que vous intégrez beaucoup de jeunes du centre de formation et que vos leaders défensifs ne sont pas là, on peut se demander si ça se passe mal, comment on va pouvoir réagir.» Forcément, les noms de Luis Campos et Christophe Galtier sont cités comme responsables de la débâcle annoncée en cette fin de saison. Après l’élimination en Coupe de France contre l’OM, la claque contre le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des Champions, les deux têtes pensantes du projet parisien n’ont plus beaucoup de crédit. Les observateurs reprochent à Campos ses deux mercatos ratés et à Galtier ses limites tactiques et managériales pour un club du standing du PSG. Autre contrariété à prévoir pour le PSG : l’avenir de Lionel Messi, encore décevant contre Rennes et sans impact en Ligue des Champions. Alors que la direction parisienne souhaitait à tout prix faire prolonger Lionel Messi, il commence à y avoir de plus en plus de doutes à ce sujet en interne. Selon L’Équipe, la donne a changé ces dernières semaines. Il y a cette année optionnelle qui se lève dans le cas où le joueur comme le club se mettent d’accord, mais plus le temps passe et plus il est possible que du côté du PSG, on ne souhaite pas continuer l’aventure avec La Pulga. Le club parisien va devoir prendre une décision radicale dans ce dossier…

Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG, Malcom toujours ciblé

Parti libre du PSG l’été dernier, Xavi Simons s’éclate aux Pays-Bas avec le PSV. Avec 12 réalisations et 6 passes décisives en championnat, la tentation est grande pour le PSG de le rapatrier l’été prochain mais le joueur ne serait pas de cet avis. Il n’aurait, comme d’autres jeunes joueurs du PSG, pas vraiment confiance quant aux promesses de temps de jeu de la direction, qui dit souvent vouloir s’appuyer sur les jeunes en interne. Mais derrière, la réalité est bien différente. Nul doute qu’avec ses belles prestations, d’autres candidats viendront s’intéresser à lui. En tout cas, le PSG n’oublie pas une piste évoquée cet hiver ! Selon nos informations, le club de la capitale est toujours en course pour recruter Malcom cet été ! Le Zenit Saint-Pétersbourg attend toujours un chèque compris entre 30 et 35 M€ pour laisser filer le Brésilien, qui est toujours enclin à rejoindre Paris ! Mais d’autres clubs suivent sa situation, le PSG n’est donc plus seul sur ce dossier. Affaire à suivre…

À lire

Le Real Madrid connaît le prix pour s’offrir Harry Kane

Ancelotti enrage contre l’arbitrage

Encore remonté contre les décisions arbitrales lors du Clasico perdu face au FC Barcelone au Camp Nou (2-1), Carlo Ancelotti a exprimé ses doutes sur le but refusé à Marco Asensio. «Nous rentrons à Madrid avec des doutes sur le hors-jeu (de Marco Asensio, ndlr). Lors de la Coupe du monde des clubs, avec le semi-automatique, tout semblait plus clair. Aujourd’hui, je reste dans le doute. Pensez-vous que c’était hors-jeu ? Oui, oui… Nous devons l’accepter. Mais il me reste le doute. Il n’y a sûrement rien. Nous avons le droit d’avoir ce doute», a déclaré l’Italien après la rencontre.