Mercato : le PSG ne lâche pas Malcom

Paris à tout prix. L’hiver dernier, Malcom (26 ans) était prêt à rejoindre le club de la capitale. Comme expliqué sur notre site en janvier, l’international auriverde a été proposé aux champions de France, qui étaient en quête d’un élément offensif capable d’évoluer en tant qu’ailier. Il n’était pas le seul à plaire au PSG puisque Rayan Cherki (19 ans) était aussi ciblé. Mais cette piste était bien plus compliquée puisque l’OL n’était pas forcément vendeur cet hiver. Ce qui n’était pas forcément le cas du Zenit Saint-Pétersbourg, le club de Malcom.

Un club qu’il a rejoint en 2019 après une seule petite saison passée au FC Barcelone. Prêt à se relancer, le natif de São Paulo est en train de réussir sa mission. Après 4 buts et 1 assist en 12 apparitions lors de sa première année, il a enchaîné avec 24 apparitions en 2020-21. Le temps de marquer 3 buts et de délivrer 3 passes décisives. L’an dernier, le Brésilien a fini la saison avec un bilan de 9 buts et 7 assists en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Le meilleur jusqu’à présent. Mais cet exercice 2022-23, Malcom est déjà en train de faire mieux.

Avant la trêve hivernale, il en était à 15 buts toutes compétitions confondues. Ce qui n’avait pas échappé à Luis Campos et au PSG. Outre ses qualités offensives, le fait qu’il soit francophone, qu’il connaisse parfaitement la Ligue 1 depuis son passage au sein des Girondins de Bordeaux ainsi que le fonctionnement d’un très grand club, suite à son expérience au FC Barcelone, étaient un gros plus. Pour toutes ces raisons mais aussi parce que le joueur était très séduit à l’idée de rejoindre la capitale française, le PSG a avancé ses pions auprès d’un conseiller français et proche du joueur. L’opération était très bien partie.

Au courant des envies d’ailleurs de Malcom, le Zenit était disposé à lui offrir un bon de sortie si une offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros arrivait. Et c’est là que ç'a commencé à bloquer avec le PSG puisque les Franciliens espéraient plutôt accueillir le joueur en prêt. Après de nouvelles discussions, les Russes, qui étaient ouverts à un prêt avec option d’achat pour leur joueur sous contrat jusqu’en 2027, se sont heurtés aux Parisiens, qui souhaitaient une option non obligatoire. Malgré les tentatives de Nasser Al-Khelaïfi, ce dossier a été stoppé et Paris n’a pas fait d’offre.

Le Brésilien a digéré

Les dirigeants franciliens, qui attendaient un signe du Zenit qui n’est jamais venu, se sont lancés sur la piste du Marocain Hakim Ziyech. Ce dernier n’est pas venu non plus d’ailleurs. Une situation qu’a vécu aussi Malcom, qui est donc resté à quai alors qu’il était dans le viseur francilien. Que devient-il depuis ce transfert manqué ? Le Brésilien, qui est heureux en Russie malgré son envie de rejoindre Paris l’hiver dernier, n’est pas affecté selon des sources proches. Son envie et sa motivation sont toujours les mêmes. Ce qu’il a dit d’ailleurs lors d’une interview donnée dans la presse russe en février.

«Le PSG m’a contacté directement au sujet d’un éventuel transfert. Bien sûr, j’étais heureux qu’un si grand club européen s’intéresse à moi […] Je n’étais ni contrarié ni inquiet. J’ai un contrat en cours avec le Zenit. Je le respecte. Le club m’a toujours traité équitablement. L’intérêt du PSG m’a flatté. C’est seulement un signal que je vais dans la bonne direction. L’attention d’un club de haut niveau est indicative et caractéristique. Mais je suis resté calme. J’attendais de voir comment la situation allait évoluer. L’issue de l’histoire ne m’a en aucun cas affecté.»

Malcom répond sur le pré

Après la parole, place aux actes. De retour à la compétition le 4 mars dernier, après avoir eu un carton rouge (après une bagarre générale ndlr) lors de son dernier match avant la trêve contre le Spartak Moscou (27 novembre), il a inscrit un doublé pour son premier match face à Pari NN - nouveau nom du club de Nizhny-Novgorod - remporté 3-0 par la bande de Sergey Semak. Puis, il a récidivé la semaine suivante lors de la victoire 3 à 2 face à Khimki (12 mars). Malcom a signé un nouveau doublé. Hier, il n’a pas réussi à trouver la mire lors de la défaite 1 à 0 face au CSKA Moscou. Mais il a attaqué fort cette deuxième moitié de saison avec donc 4 buts en 3 apparitions.

Ce qui fait un total de 19 buts et 7 assists en 26 apparitions toutes compétitions confondues (16 buts et 5 assists en championnat, ndlr). Malgré son rendez-vous manqué avec Paris, Malcom, qui a obtenu la nationalité russe, répond très bien sur le pré. De quoi peut-être donner des regrets au Paris Saint-Germain, qui aurait bien eu besoin d’un élément offensif cet hiver pour compenser le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton ou encore la blessure de Neymar. Mais selon nos informations, ce n’est pas terminé entre le PSG et le clan Malcom. Les deux parties sont toujours en contact. Le Brésilien figure toujours parmi les pistes possibles pour la saison prochaine.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas les seuls à être sur le coup car d’autres gros clubs européens se sont aussi manifestés récemment pour Malcom en vue du mercato d’été, nous a-t-on fait savoir. De son côté, le joueur, qui veut jouer à nouveau la Coupe d’Europe et rejoindre la sélection brésilienne, est très serein concernant son avenir et attend de voir ce qu’il se passera en fin de saison. Mais la porte pourrait bien s’ouvrir puisque le Zénit lui offrira un bon de sortie cet été 2023 à condition d’avoir une indemnité de transfert convenable. Comme l’hiver dernier, les Russes attendent entre 30 et 35 millions d’euros. Paris, qui a besoin de sang neuf cet été, sait à quoi s’en tenir.