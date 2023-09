Un club européen veut offrir une dernière danse à Luka Modrić

La suite après cette publicité

Après Sergio Ramos à Séville cet été, Luka Modrić pourrait lui aussi être au coeur d’un transfert romantique dans les prochains mois. Âgé de 38 ans, l’international croate a fait le choix de prolonger son contrat avec le Real Madrid cet été, et ce malgré les approches insistantes de l’Arabie saoudite. Mais à désormais moins d’un an de la fin de son contrat, et alors qu’il apparaît aujourd’hui comme un remplaçant dans l’esprit de Carlo Ancelotti, le Ballon d’Or 2018 doit penser à l’après-Madrid.

S’il ne devrait pas manquer de sollicitations exotiques dans les prochains mois, le natif de Zadar se sait également courtisé dans son pays d’origine. Et à ce titre, la présidente du Dinamo Zagreb a formellement indiqué qu’elle appellerait le Croate cet hiver : «Il lui reste une année de contrat, je l’appellerai cet hiver, bien sûr. Comment serait-il possible que le Dinamo ne veuille pas que Luka Modric revienne ? Je connais des membres de sa famille. Pour lui, il serait logique de retourner au Dinamo à la fin de sa carrière, donc pourquoi pas ?», a-t-elle indiqué au média Index. Modrić a les cartes en main.