OM : Florian Thauvin entre dans l'histoire

A l'occasion de la douzième journée de Ligue 1, l'OM affronte le FC Nantes à l'Orange Vélodrome. Les hommes d'André Villas-Boas ont rapidement ouvert le score par Florian Thauvin (27 ans) sur une ouverture lumineuse de Valentin Rongier (1-0, 2e).

Un but tout sauf anecdotique pour l'ailier marseillais. En effet, le champion du monde 2018 est ainsi devenu le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille au 21ème siècle avec soixante-douze réalisations inscrites. Le numéro 26 olympien bat ainsi le record de Mamadou Niang qui avait marqué à soixante et onze reprises avec l'OM entre 2005 et 2010.