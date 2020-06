OM : rebondissement dans le dossier Mbaye Niang

Pour le coup, Mbaye Niang (25 ans) n’a pas caché son jeu. Après avoir relancé une carrière au ralenti en Italie grâce au Stade Rennais (21 buts en 55 matches de Ligue 1), l’attaquant sénégalais a des envies d’ailleurs. Et pas n’importe où. Dès qu’un micro lui est tendu, l’ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen n’hésite pas à afficher son envie de porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Des propos qui font désordre dans la maison bretonne.

Potentiellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et déjà obligé de batailler pour retenir Eduardo Camavinga face au pressing madrilène, le SRFC aimerait éviter le départ d’un autre de ses cadres. Interrogé à ce sujet, le nouveau président des Rouge-et-Noir Nicolas Holveck avait d’ailleurs tenté de calmer le jeu. « J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On n'a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact . » Mais l’histoire n’est pas aussi simple.

Niang aurait vidé son casier

Dans son édition du jour, La Provence révèle plusieurs détails qui témoignent d’un divorce en vue entre Niang et son club. Ainsi, l’intéressé aurait profité du déconfinement pour se rendre au centre d’entraînement rennais pour vider son casier. Mais ce n’est pas tout. Le quotidien assure que d’après « certaines indiscrétions » Julien Stéphan ne voudrait plus travailler avec son buteur. Une information qui donnerait encore plus d’impact aux déclarations du coach breton datées du 26 mai dernier dans les colonnes de Ouest-France.

« Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d‘avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club. » Lui qui veut des joueurs impliqués, Stéphan pourrait donc avoir fait une croix sur un Niang davantage intéressé par le challenge marseillais.

Enfin, le dernier point souligné par La Provence concerne le coût d’un tel transfert. Aujourd’hui, les finances marseillaises sont dans le rouge. L’OM peut-il vraiment se payer un joueur pour lequel Rennes espère des offres d’au moins 20 M€ ? On le saura très rapidement. Mais d’après le quotidien, un chèque de 18 M€ pourrait finalement suffire à convaincre Nicolas Holveck. A suivre.