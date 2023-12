JO 2024 : Didier Deschamps ne veut pas influencer Thierry Henry

Dans quelques mois, Thierry Henry va tenter d’aller chercher la médaille d’or à la tête de l’équipe de France Espoirs aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et ce pour sa première compétition officielle. Le sélectionneur des A, Didier Deschamps, a clairement rassuré son ancien coéquipier en Bleu et homologue, assurant qu’il n’interférera pas dans ses choix pour former sa liste.

«Je n’ai aucun poids dans ce dossier. Ce sera sa liste. Il la composera en totale liberté. Je ne vois pas comment ça pourrait brouiller notre relation. Je lui souhaite d’avoir la meilleure équipe possible. Ce ne sera pas difficile par rapport à la mascarade des Jeux de Tokyo, en 2021, davantage imputable, d’ailleurs, aux clubs français qu’aux étrangers», a déclaré le double champion du monde dans un entretien au Parisien.