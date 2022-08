FC Barcelone : les 2 joueurs qui vont être vendus pour renflouer les caisses

La suite après cette publicité

Les sensations ont été plutôt positives lors des matchs de la tournée américaine. Xavi et ses troupes sont ainsi rentrées des Etats-Unis avec un bilan de deux victoires, dont une face au Real Madrid, et un match nul. Mais surtout, un contenu plutôt intéressant et des individualités déjà en forme, à l'image d'Ousmane Dembélé et de la nouvelle recrue Raphinha.

Si le tacticien catalan attend encore quelques renforts, notamment au niveau des latéraux, il y a aussi une belle liste de joueurs candidats sérieux à un départ. Il y a ainsi les indésirables qui n'ont même pas voyagé aux USA, que sont Neto, Mingueza qui a signé au Celta depuis, Umtiti, Riqui Puig et Martin Braitwhaite. Mais pas que...

Xavi a validé leurs départs

Ainsi, selon Sport, le Barça veut vendre deux autres joueurs : Memphis Depay et Sergiño Dest. Ils ne joueront plus sous la tunique barcelonaise et ne prendront pas au dernier amical de la saison face aux Pumas le week-end prochain. Mieux encore, le média indique que Xavi a donné son feu vert pour leur vente.

L'international néerlandais et l'international américain font ainsi partie des rares joueurs ayant une belle cote sur le mercato, et leurs départs permettront aux Catalans de récupérer une somme intéressante. Le premier d'entre eux est convoité par la Juventus notamment, alors que le latéral droit était annoncé dans plusieurs clubs anglais plus tôt cet été. Deux ventes qui vont probablement confirmer le non-départ de Frenkie de Jong, qui était pourtant le joueur choisi pour renflouer les caisses au départ...