Coupe du Monde 2022, Brésil : Neymar et ses coéquipiers se font fracasser... à cause de leur look

Quelle déception pour le Brésil. Vingt ans après leur dernier sacre mondial, Neymar et ses coéquipiers faisaient partie des favoris pour aller au bout au Qatar, aux côtés de la France. Mais l'aventure de la Canarinha s'est terminée en quarts, avec cette défaite face à la Croatie suite à la séance de tirs au but. Un échec qui va avoir des conséquences, et la Fédération brésilienne prépare une révolution.

Au pays, on l'a encore très mauvaise. Plus que Tite ou l'institution qui régit le football du pays sud-américain, c'est contre les joueurs que certains journalistes se déchaînent. Dans le média UOL Esporte, l'un des plus gros du Brésil, Neymar, Richarlison et compagnie se font critiquer - pour ne pas dire massacrer - à cause de leur style et de leur coupe de cheveux pendant ce Mondial...

Des coupes de cheveux qui passent mal

« Je ne vois pas Modric, Messi, Mbappé, Kane, je n’en vois aucun avec des coupes et teintures peroxydées. Je pense que parfois, l’équipe brésilienne est plus concentrée sur le fait d'être des pop-stars que des joueurs de football », a ainsi lancé un des journalistes du média, suivi par un de ses collègues : « on y fait plus attention quand on perd. C’est un symptôme de la formation, où on forme des célébrités avant de former des héros nationaux, et c’est une tendance à donner plus d’importance aux individus qu’au collectif ».

Vampeta, ancien joueur de la Canarinha, a aussi tapé fort dans l'émission Bate Pronto : « regardez le milieu de terrain et l'attaque. Tout le monde avec les cheveux teints en blanc. [...] En regardant le match, je ne savais pas qui était Neymar, Rodrygo, Antony et Pedro. Tous en blond. "Ce sont les cheveux qui vous font perdre la Coupe", non, mais ils reflètent une certaine attitude ». Des propos similaires ont aussi été tenus par d'anciens joueurs ou consultants, comme Walter Casagrande, qui s'en est pris à Neymar et à la déconnexion de l'équipe brésilienne avec le peuple, critiquant le côté trop bling-bling de bon nombre de vedettes de la Canarinha. Bonne ambiance...