Droits TV : le montant dérisoire qu’espère désormais obtenir la LFP

Le milliard. Il y a tout juste un an, Vincent Labrune dévoilait ses ambitions pour la renégociation des droits TV de cet été : « pour celui-là, on s’en tient au plan d’affaires élaboré en compagnie de CVC avec des revenus audiovisuels globaux (domestiques et internationaux) aux alentours du milliard d’euros. On vise aux alentours du milliard d’euros, même si le contexte macro-économique et financier est délicat ».

La suite après cette publicité

Mais force est de constater que le patron de la LFP avait vu les choses trop en grand. La ligue n’a toujours pas de diffuseur, puisque Canal+ et BeIN Sports ne veulent pas faire de folies. Le groupe qatari semblait d’ailleurs, au départ, prêt à mettre 700 millions d’euros sur la table, avant de se raviser. Quant à DAZN ou Amazon Prime, pas vraiment de nouvelles. Puis, il a été question de la création d’une chaîne par la LFP pour diffuser elle-même les rencontres, avec un prix de 25 euros par mois qui a logiquement beaucoup fait réagir, négativement, sur les réseaux sociaux.

À lire

Le PSG sanctionné pour non-respect de la parité homme-femme

On divise par deux

Une situation désastreuse, n’ayons pas peur des mots, qui pousse forcément Vincent Labrune à revoir ses ambitions à la baisse. Comme l’indique L’Equipe ce dimanche, le dirigeant de la ligue estime aujourd’hui que son produit vaut 500 millions d’euros par an. Soit la moitié de ce qui était espéré l’an dernier. Un total qui pourrait grimper avec des droits TV internationaux qui pourraient se vendre pour un montant situé entre 150 et 170 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, ça sera bien moins que les plus de 800 millions d’euros reversés aux clubs jusqu’ici.

La suite après cette publicité

Une chute que Labrune explique, toujours selon le quotidien sportif, par un contexte financier difficile, indiquant qu’ailleurs en Europe, on connait des situations similaires. On imagine aussi que les récents départs de gros noms n’aident pas à mettre la ligue dans une position de force vis-à-vis des diffuseurs. Labrune a aussi confié que le gouvernement d’Emmanuel Macron suit la situation de très près…