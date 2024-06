Droits TV : la LFP se tourne vers son plan B risqué pour les matches de Ligue 1

Le football français retient son souffle. À quelques semaines seulement de la reprise du championnat de Ligue 1, la LFP n’a toujours pas trouvé de diffuseur. Les trois principaux acteurs de ce feuilleton, à savoir la LFP, Canal+ et beIN Sports, sont incapables d’accorder leurs violons. Résultat : la LFP, qui fantasmait sur le milliard d’euros pour la période 2024-2029, n’est même pas sûre de pouvoir décrocher les 700 M€ que beIN Sports semblait accepter de payer.

La faute à une condition imposée par la chaîne qatarie : que Canal+ prenne également quelques matches. Sauf que la chaîne cryptée n’a aucune envie de faire des cadeaux à la LFP depuis que les deux parties sont en froid suite au dernier appel d’offres. De quoi faire angoisser les clubs de L1, d’autant que l’option DAZN-Prime Video existe, mais reste très hypothétique. Un scénario catastrophe qui laisse forcément penser que le montant total des Droits TV va passer sous la barre des 700 M€ espérés.

7,35€ le match

Selon L’Équipe, le plan B pensé par la LFP pourrait donc devenir petit à petit le plan A. Pour rappel, la Ligue avait imaginé la création d’une nouvelle chaîne qui serait diffusée sur tous les opérateurs (Orange, Free, SFR par exemple). Aujourd’hui, le quotidien sportif nous apprend que cette option était surtout destinée à forcer Canal+ et beIN Sports à passer la seconde. Mais face à l’inaction des deux groupes, le patron de la LFP, Vincent Labrune, a clairement mis en avant cette option face aux dirigeants des clubs français ce mercredi matin. Et voici les dessous de ce qui pourrait être la future chaîne de la Ligue 1.

Tous les matches du championnat seraient regroupés sur cette chaîne et il en coûterait 25€ par mois à chaque abonné. En clair, si vous souhaitez voir les 34 matches de votre équipe préférée pendant les dix mois de compétition (août-mai), il vous en coûtera 250€, soit 7,35€ la rencontre. Un tarif très élevé. Mais la LFP est optimiste. Le quotidien sportif nous explique que l’instance française prévoit un chiffre d’affaires de 540 M€ pour la première année et 870 M€ pour la cinquième et dernière année du contrat. Ce qui donnerait une moyenne de 710 M€ par saison. Pour se lancer, la LFP rechercherait un partenaire lui assurant un maximum de recettes pour ses débuts.