DNCG : Le Havre et Martigues eux aussi lourdement sanctionnés

Il n’y a pas que l’OL qui a vu la DNCG sévir ce vendredi soir. Le Havre AC, pensionnaire de Ligue 1 en proie à certaines difficultés financières, a vu sa masse salariale être encadrée par le gendarme du football français. Présentant un déficit légèrement supérieur à 10 millions d’euros, le club normand n’aura donc pas les mains libres lors du prochain mercato, mais évite le pire.

Du côté de la Ligue 2, le FC Martigues, tout juste promu et bon dernier du classement est dans une situation plus que délicate. Endetté par la très mauvaise décision de jouer ses matchs au stade Vélodrome, qui a coûté très cher au club, le club martégal a été interdit de recrutement et, comme l’Olympique Lyonnais, a été rétrogradé à titre conservatoire en fin de saison. Une situation extrêmement délicate pour le club des Bouches-du-Rhône qui va devoir trouver les moyens de sortir la tête de l’eau sportivement et financièrement, tout expliquant qu’il « fera appel de cette décision avec la conviction ferme que toutes les garanties nécessaires seront apportées à la commission d’appel. »