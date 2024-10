L2 : le FC Martigues va quitter le stade Vélodrome !

Le stade Vélodrome est en train de ruiner le FC Martigues. Le club martégal envisagerait très sérieusement de quitter l’enceinte marseillaise dans les plus brefs délais à cause du trou économique que cela crée dans les finances du FCM. La location de l’Orange Vélodrome coûte 160 000 euros par rencontre à Martigues, pour une affluence qui tourne aux alentours des 1 000 - 2 000 personnes par affiche, un gouffre financier.

Pour limiter les dégâts, le club promu en Ligue 2 la saison dernière, cherche à s’extirper de l’antre de l’Olympique de Marseille et prospecte pour trouver un nouveau stade d’accueil. D’après France Info, les deux possibilités les plus probables à l’heure actuelle sont Chambly et Gueugnon. Seul hic, les deux villes se trouvent respectivement à 845 et 540 kilomètres de Martigues, un nouveau casse-tête pour les dirigeants martégaux.