Aston Villa : Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino engagent le bras de fer pour succéder à Gerrard

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée tard hier soir. Après la nouvelle défaite sur la pelouse de Fulham (3-0) jeudi soir lors de cette 12e journée de Premier League, Aston Villa a décidé de se séparer de Steven Gerrard. «Nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir», poursuit le communiqué. L'ancien milieu de terrain légendaire de Liverpool aura tenu 11 mois à la tête du club anglais.

L'aventure avait très bien démarré pourtant. Il y avait urgence à prendre des points après un mauvais début de saison dernière. Le départ de Jack Grealish laissait des traces suite à un exercice 2020/2021 prometteur. La venue de Gerrard sur le banc, renforcée par un mercato hivernal ambitieux (Coutinho, Digne), remettait de l'ordre et les résultats repartaient vite à la hausse. Le printemps fut plus un peu plus compliqué et malheureusement pour les Villans, ce début de saison également.

Villa est prêt à faire des folies

Gerrard a fini par être remercié mais les ambitions du club de Birmingham sont toujours intactes. L'actuel 17e de Premier League est décidé à mettre de grands moyens pour s'offrir un entraîneur de premier plan et même à verser «l'un des salaires les plus importants d'Europe», pour reprendre les termes du Daily Mail. D'après le quotidien anglais, le match va se jouer entre deux anciens techniciens du PSG : Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel.

Le nom de l'Argentin a déjà été cité et demeure la priorité, lui qui est libre depuis son départ de France. Il est donc en concurrence avec celui qui occupait le poste avant lui à Paris. L'entraîneur allemand aussi est actuellement sans club après avoir été viré de Chelsea en septembre. Les deux hommes ont pour ambition de poursuivre leur carrière en Angleterre mais ils aspirent sans doute à trouver meilleure situation qu'un club en lutte pour sa survie en Premier League. Enfin, attention à la cote de Thomas Frank, coach de Brentford, qui est en train de grimper doucement.