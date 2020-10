OM : des difficultés pour payer le loyer de l'Orange Vélodrome

La crise sanitaire du Covid-19 impacte tous les clubs. D'abord médicalement car le virus n'épargne pas les sportifs, mais aussi financièrement. Car, à cause du huis clos dans les stades, les revenus chutent drastiquement. C'est le cas à l'Olympique de Marseille où les 67 000 sièges de l'Orange Vélodrome sont bien vides.

Un manque à gagner pour le club marseillais qui a demandé un petit effort de la part de la municipalité. Sur RMC, le président Jacques-Henri Eyraud a expliqué que l'OM ne pouvait en effet pas payer le loyer du stade : « j'irai jusqu'au bout de ce sujet-là. On a des discussions, on va essayer de trouver un accord. J'ai entendu le leadership municipal, en tout cas le premier adjoint, dire qu'il ne demanderait pas à l'OM de payer le loyer par rapport à ce qu'est le Covid ». Benoît Payan, le premier adjoint en question, a lui expliqué que la ville ne réclamerait pas d'augmentation du loyer actuel (5M€ plus une part variable) le temps du Covid.