Portugal : José Mourinho explique pourquoi il a refusé la sélection

Après huit ans passés sous les ordres de Fernando Santos, le Portugal a confié son destin à l’Espagnol Roberto Martinez. Un peu plus de vingt ans après le début du règne de Luiz Felipe Scolari, la Seleção das Quinas a de nouveau choisi un sélectionneur étranger alors que le nom d’un certain José Mourinho était régulièrement annoncé. Une information confirmée par l’entraîneur lui-même, qui a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rester à Rome.

Questionné sur les échanges qu’il a eu avec Fernando Soares, le président de la Fédération, le "Special One" n’a pas esquivé le sujet. «Je dois remercier le président de la Fédération portugaise de football, parce que ce qu’il m’a dit m’a rendu fier. Il m’a dit que j’étais sa seule option et qu’il a fait tout son possible pour me ramener à la maison, ce qui m’a fait énormément plaisir. Mais ce ne s’est pas passé. Je suis resté, je suis bien ici et je donne le meilleur de moi. C’est le plus important. Je donne toujours le meilleur de moi dans ce que j’entreprends», a confié Mourinho après la victoire de son équipe face au Genoa, en Coupe d’Italie, jeudi (1-0).

