Timothy Castagne cinq ans à Leicester City

«Timothy Castagne signe un accord de cinq ans avec Leicester City ! Le Leicester City Football Club a conclu des accords avec l'Atalanta pour le transfert de l'arrière latéral Timothy Castagne», écrivent les Foxes dans leur communiqué. Un temps pisté par Tottenham et le Paris Saint-Germain, le gamin d'Arlon rapporte 25 millions d'euros à l'Atalanta, qui l'avait acheté 6,5 M€ à Genk il y a trois ans.

L'international belge de 24 ans rejoindra ses nouveaux coéquipiers au terme de la trêve internationale actuelle. Le Diable Rouge aux 7 sélections, qui peut évoluer de chaque côté de la défense, avait rejoint la Serie A et l'Atalanta depuis Genk en 2017. Il a, la saison dernière, contribué aux succès de La Dea : 3e place en Serie A et quart de finale de la Ligue des champions.

Join us in saying #WelcomeTimothy! 🦊