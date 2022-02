Le Barça fait traîner la prolongation de Sergi Roberto

Blessé à la cuisse droite et opéré avec succès début décembre dernier, le milieu de terrain du FC Barcelone ne devrait pas retrouver la compétition avant deux mois selon le dernier communiqué du club annonçant son opération. Et depuis, le dossier de sa prolongation n'a fait que traîner et ça devrait continuer selon les informations de Mundo Deportivo.

En effet, le quotidien catalan rapporte que le Barça avait convenu de rencontrer son agent après la fin du mercato hivernal mais la direction blaugrana ferait traîner les discussions. Si le joueur concerné veut continuer son aventure en Catalogne, le pensionnaire du Camp Nou pourrait finalement refuser de renouveler son bail de deux saisons comme cela était prévu. Affaire à suivre...