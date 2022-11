Une offre de 45 M€ à venir pour Nabil Fekir, l'Angleterre sous le choc après la mise en vente de Liverpool

La suite après cette publicité

Fekir ne pense pas au départ !

On commence par l'Espagne, avec une info mercato qui concerne un certain Nabil Fekir. Ce matin, il fait la Une d'Estadio Deportivo, un journal sévillan, car son nom est associé à un club de Premier League. Il s'agit de Newcastle qui était déjà intéressé par le joueur offensif l'été dernier. Les Magpies pourraient passer à l'offensive pour le Français, pas cet hiver, mais au prochain mercato estival. On parle d'un transfert estimé à 45 M€. Ce serait donc plus qu'un simple intérêt, même si le journal espagnol explique avoir pris contact avec des sources très proches du joueur qui nient la possibilité d'un départ dans le club anglais. Le Betis, de son côté, serait serein sur le fait que l'ancien lyonnais reste car il se plaît à Séville, lui et sa famille, et qu'il n'envisage pas de déménager.

Liverpool, bientôt un nouveau record ?

En Angleterre, la mise en vente de Liverpool fait la Une de tous les journaux ce matin. À l'image du Daily Express qui placarde le prix demandé par l'actuel propriétaire John Henry : environ 4 Milliards de Livres, soit 4,6 milliards d'Euro. Ce montant ressemble à peu près à celui de la récente vente de Chelsea qui était tout simplement un record mondial pour une équipe de sport. Ce mardi, la nouvelle fait également la Une du Daily Telegraph avec un titre assez sobre : « à vendre », peut-on lire en couverture du média. The Times rapporte aussi cette mise sur le marché de l'une des meilleures équipes d'Europe, tout comme le Daily Star ! Mais le tabloïd qualifie le propriétaire d'« aspirateur » en référence à la belle plus-value qu'il pourrait se faire en vendant Liverpool, qu'il avait acheté pour 300 M£ en 2010. D'ailleurs, si on en croit le Daily Mail, la récente vente de Chelsea serait justement une des raisons de cette mise sur le marché des Reds. John Henry, l'actuel propriétaire des Reds, compte bien faire un énorme bénéfice en revendant son club ! Autre fait qui l'aurait incité à vendre, c'est l'échec de la Super Ligue qui faisait rêver les propriétaires. D'ailleurs, Liverpool pourrait rester sous pavillon américain si on en croit le média, puisque la famille Ricketts, les détenteurs de la franchise de baseball des Clubs de Chicago, aurait fait part de son intérêt pour le club.

Les Italiens très optimistes en C1

En Italie, la presse a réagi aussi aux tirages de la C1 et La Gazzetta dello Sport semble très confiante ! « Faisons 3 sur 3 ! », titre le journal au papier rose. Il faut reconnaître que les trois clubs italiens ont eu un tirage clément pour cette Champions League, puisque l'AC Milan affrontera Tottenham, l'Inter jouera face à Porto et enfin le Napoli aura « une occasion en or avec l'Eintracht Francfort », selon le média transalpin. Le ton est le même en couverture du Corriere dello Sport : « Des coupes, tu peux », titre le quotidien qui ajoute au passage que seul l'AC Milan hérite d'un tirage compliqué avec les Spurs.