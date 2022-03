PSG : Neymar fait le point sur sa blessure

Débutant sur le banc lors du match aller contre le Real Madrid remporté 1-0, Neymar (30 ans) sera bien apte pour le retour. L'ailier brésilien qui a coché le match de demain contre les Merengues (à suivre à 21h sur notre live commenté) entend bien faire le maximum pour aider son équipe à se qualifier. Interrogé en conférence de presse sur son état physique, l'ancien de Santos s'est voulu rassurant.

Selon ses dires, son état de forme est optimal avant d'aller affronter la Casa Blanca : «je me sens à 100%. C'était plus de temps que prévu, c'était une blessure très dure mais je suis prêt mentalement et physiquement à 100% pour aider l'équipe, aider mes coéquipiers et faire un grand match. C'est un match où il faut être tous prêts.» Revenu sur les terrains depuis, Neymar a débuté contre Nantes, Saint-Étienne et Nice. Sans impressionner mais en inscrivant un but contre les Canaris.

