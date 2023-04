Liga : Majorque renverse Getafe et peut toujours croire à l’Europe

Après le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid remporté par les Catalans au Camp Nou (1-0), la 30ème journée de Liga se poursuivait avec une affiche un peu moins reluisante entre Majorque et Getafe, respectivement 11ème et 16ème du championnat espagnol avant le coup d’envoi. Une belle occasion à saisir pour les visiteurs de s’éloigner presque définitivement de la zone de relégation. Malgré cet enjeu, ce sont les locaux qui se montraient les plus entreprenants en début de match à l’image de la belle montée de Pablo Maffeo qui réalisait ensuite un centre tir bien repoussé par David Soria (4e). Après avoir laissé passer l’orage, les joueurs d’Enrique Sanchez Flores reprenaient le contrôle du ballon. Borja Mayoral s’enfonçait dans la défense avant de tenter une frappe qui était finalement contrée par le pied d’Antonio Raillo et le cuir lobait Predrag Rajkovic pour finir au fond des filets (28e, 0-1).

Au retour des vestiaires, les locaux poussaient pour égaliser. Alors que Vedat Muriqi manquait de peu le cadre sur une tête consécutive à un bon coup franc (55e), Manuel Morlanes s’essayait lui aussi à la frappe et David Soria repoussait sur Kang-In Lee qui pouvait conclure facilement (57e, 1-1). Quelques minutes plus tard, le capitaine majorquin se reprenait en surgissant sur un corner pour lancer son équipe vers la victoire (63e, 2-1). En toute fin de rencontre, l’attaquant coréen venait sceller la victoire des siens sur une contre-attaque rondement menée (90e+5, 3-1). Grâce à ce succès, Majorque retrouve la première partie de tableau de Liga (10ème) et peut toujours croire à l’Europe. Getafe, de son côté, reste sous la menace de la zone de relégation.

