Le FC Barcelone galère pour caser ses 11 indésirables

À un peu moins d’un mois de la fin du mercato (le 5 octobre), il commence à y avoir urgence au Barça pour se débarrasser des nombreux indésirables. Depuis la déculottée historique en Ligue des Champions contre le Bayern, il est entendu que l'effectif catalan va faire peau neuve. Ronald Koeman est arrivé sur le banc en remplacement de Quique Setién et Lionel Messi est finalement décidé, un peu contre gré, à rester. L'avenir est déjà plus lisible car un départ de la Pulga aurait libéré une énorme partie de la masse salariale. Reste que les Blaugranas cherchent à se séparer de 11 de leurs joueurs et après cinq semaines de mercato (4 août), seuls Arthur Melo et Ivan Rakitic ont quitté le navire. Et encore, le transfert du Brésilien était effectif le 29 juin... Les Luis Suarez, Arturo Vidal et autres Samuel Umtiti sont toujours là et les Culés reprennent la Liga le 27 septembre prochain.

L'attaquant uruguayen (33 ans) et le milieu chilien (33 ans) sont sans doute les deux joueurs les plus proches de la sortie seulement pour le premier, alors que le chemin de la Juventus s'ouvrait en grand (il s'était même mis d'accord sur les termes d'un contrat), il ne serait plus très sûr de vouloir rejoindre le champion d'Italie. La piste Atlético est même évoquée depuis quelques jours. Vidal est lui très proche de l'Inter depuis plusieurs semaines mais le dossier traîne en longueur même si tout semble se débloquer en ce moment même. Pour Samuel Umtiti (26 ans), la donne est encore différente. Son genou pose toujours question et fait hésiter pas mal de prétendants. L'OL réfléchit à bouger sur ce dossier pour rapatrier le défenseur mais une autre problématique entre en jeu : le salaire élevé (8 M€ brut par saison) du champion du monde. Il pourrait être inclus dans un deal avec Memphis Depay.

Ça bloque dans presque tous les dossiers

Un autre Français est sur la liste des départs potentiels. Il s'agit de Jean-Clair Todibo (20 ans). Inscrit sur la short-list de l'OM, qui a finalement pris Balerdi, le défenseur était également courtisé par l'AC Milan puis le Stade Rennais sans qu'il n'y ait plus de nouvelle. Il faut dire que le Barça réclame 25 M€... Ancien Toulousain également, Martin Braithwaite (29 ans) est aussi invité au départ, lui qui est arrivé cet hiver seulement contre 18 M€ mais pour le moment peu de monde s'est renseigné. Koeman hésite alors à le conserver, lui qui apprécie son professionnalisme. La donne est un peu similaire pour Rafinha (27 ans), apprécié par l'entraîneur néerlandais. Le Celta n'a pas été en mesure de lever l'option d'achat de 16 M€ et le Barça a besoin d'argent. Ici non plus, il n'y a pas d'offre.

Le dernier 2e de Liga cherche toujours à vendre Junior Firpo (24 ans). Arrivé il y a un an pour concurrencer Jordi Alba, le latéral gauche ne s'est pas imposé et vise un départ. Son club attend entre 25 et 30 M€. Prêté sans grand succès à Nice la saison passée, Moussa Wagué (21 ans) cherche une poste de sortie et le Barça veut récupérer pas moins de 10 M€ pour le latéral droit sénégalais. Il possède des t(ouches en Angleterre, en Italie et en Belgique d'après Mundo Deportivo. D'autres jeunes éléments ne sont plus désirés au club, comme Juan Miranda (20 ans). Prêté à Schalke la saison dernière, le latéral gauche est courtisé par le Betis et des discussions sont engagées pour un transfert estimé à moins de 10 M€. Pour Monchu, c'est acté, il ne poursuivra pas au sein de club formateur. Un transfert, un prêt avec option d'achat ou un prêt simple suffira pour celui qui est en fin de contrat dans un an. Enfin, le Borussia Mönchengladbach, Sassuolo et Watford sont sur Oriol Busquets (21 ans). Les Hornets ont pris une longueur d'avance dans ce dossier mais ils ne proposent qu'un prêt avec une option d'achat loin d'être satisfaisante pour le Barça.