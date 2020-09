FC Barcelone : Luis Suarez n'est plus convaincu par un transfert à la Juventus !

C'est un nouveau rebondissement qui vient jalonner l'été houleux du FC Barcelone. Devenu indésirable en Catalogne et poussé vers la sortie par sa direction et le nouvel entraîneur Ronald Koeman, Luis Suarez s'est fait à l'idée de changer d'air. La Juventus Turin a vite bondi sur l'occasion, friand de ce genre de cas. On pensait le dossier en cours de finalisation, alors que les deux clubs discutaient sur la formule adéquate concernant le transfert.

Mais voilà que le dossier se serait considérablement refroidi selon les informations du quotidien Sport. Et c'est Luis Suarez qui en serait à l'origine. En effet, l'attaquant uruguayen aurait gelé les discussions avec le club turinois. Il n'aurait pas encore tranché quant à sa future destination, conscient qu'il s'agit là de son dernier choix fort dans sa carrière. Un accord sur les contours d'un contrat avait pourtant récemment été évoqué par la presse.

L'Atlético de Madrid à l'affût

Aujourd'hui, Luis Suarez se poserait des questions sur sa future destination et ne serait pas entièrement convaincu par le challenge turinois. Face à ce léger revirement de situation, la Juventus Turin se serait rapproché de son ancien attaquant Alvaro Morata, acheté en 2014 au Real Madrid et finalement revendu à la Casa Blanca deux années plus tard.

Du coup, l'Atlético de Madrid pourrait tenter sa chance dans le dossier Luis Suarez. L'entraîneur Diego Simeone apprécie le profil de l'attaquant de 33 ans et estime qu'il pourrait très bien s'adapter à sa philosophie chez les Colchoneros. En attendant, Luis Suarez s'entraîne avec le Barça et reste déçu de la fin programmé de son aventure en Catalogne. Lui qui n'a jamais été contre un renfort offensif pour le concurrencer ne partira pas contre son gré s'il n'est pas pleinement convaincu par un nouveau challenge. Cela promet !