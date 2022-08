JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens à l'OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille ne s'arrête plus

Hier, la nouvelle recrue olympienne Alexis Sánchez a été accueillie à l'aéroport de Marignane par une centaine de supporters dans une ambiance de folie ! Quelques heures après l'OM a annoncé un accord de principe avec le Chilien. O Jogo affirme ce mercredi matin que le club phocéen serait sur un certain Islam Slimani tout comme le Stade Brestois. Libre de tout contrat dans un an, l'attaquant algérien n’a plus la cote à Lisbonne et chercherait donc une porte de sortie. Seul frein à ce dossier : les 3,2 M€ annuels qu'il perçoit. Une arrivée qui pousserait forcément des joueurs vers la sortie. C'est l'exemple de Bamba Dieng qui ne figure pas dans les plans d'Igor Tudor. Plusieurs prétendants sont intéressés par ses services comme Fribourg et le SL Benfica. Autre joueur sur le départ, Cédric Bakambu, mais le Congolais qui est arrivé l'été dernier, n'a aucune envie de quitter l'OM et souhaite disputer la Ligue des Champions. Ces derniers jours, le nom de l'attaquant est ressorti du côté du Celta Vigo. Poussé vers la sortie, Konrad de la Fuente se dirigerait tout droit vers le Real Valladolid dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Mais un retournement de situation est à signaler dans ce dossier puisque comme l'indique le journal espagnol Relevo, l'accord préalable entre les Blanquivioletas et le Marseillais n'existe plus ! La faute au Bayern Munich qui a pointé le bout de son nez dans ce dossier. L'autre joueur sur le départ n'est autre que le défenseur Duje Caleta-Car ! Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023, le Croate n'est plus que jamais poussé vers la sortie. Selon les dernières informations de La Provence, les chances de le voir titulaire d'ici le 31 août sont quasiment nulles. Pablo Longoria, aimerait obtenir environ 10 millions d’euros.

Rayan Cherki commence à agacer sérieusement l'OL

Considéré comme l'un des plus grands talents de la formation lyonnaise, Rayan Cherki en fait voir de toutes les couleurs à ses dirigeants. Jean-Michel Aulas pousse pour prolonger sa pépite qui sera en fin de contrat l'été prochain. Un contrat longue durée lui a même été proposé. Mais le clan Cherki ne répondrait pas explicitement aux demandes des Gones, qui commenceraient à perdre patience. Ces derniers souhaitent être fixés rapidement. Deux options s'offrent au crack de 18 ans. Une prolongation ou un départ cet été.

Les officiels du jour

Hier soir, Timo Werner a été officiellement transféré au RB Leipzig, club qu'il avait quitté il y a deux ans pour rejoindre les Blues. La nouvelle est tombée quelques minutes après qu'il ait fait ses adieux aux supporters de Chelsea. L'international allemand rejoint le RBL pour les 4 prochaines saisons.

Die Rückkehr des Rekordtorschützen! 💥 #RBLeipzig verpflichtet Timo #Werner vom @ChelseaFC mit sofortiger Wirkung. Der Angreifer unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2026 ✍️



Alle Informationen zum Transfer ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

Milieu de 18 ans, Emirhan İlkhan quitte le Besiktas pour le Torino où il a signé un contrat de 4 ans. Le jeune turc arrive contre un chèque de 4,5 M€.

L'ancien gardien de l’OGC Nice, Yoan Cardinale reste sur la Côte d’Azur. Le portier de 28 ans s’est engagé avec Toulon, pensionnaire de National 2.