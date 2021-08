Ligue Europa : Gerard Moreno élu meilleur joueur de la compétition

En marge du tirage au sort pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2021-22, Gerard Moreno (29 ans), vainqueur de la précédente édition contre Manchester United 1-1 (11-10 TàB), a été élu meilleur joueur de la compétition européenne pour la saison 2020-21, ce vendredi.

La suite après cette publicité

Avec sept réalisations en douze rencontres, l'international espagnol devance les Red Devils Edinson Cavani et Bruno Fernandes. Auteur de 30 buts en 46 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, il avait notamment prolongé son contrat avec le sous-marin jaune jusqu'en 2027, début août.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw