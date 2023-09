MU : l’ex-compagne d’Antony réclame son licenciement du club

La suite après cette publicité

Manchester United connait un début de saison assez chaotique, surtout en dehors des terrains. L’an dernier, déjà, Erik ten Hag avait dû gérer le dossier brûlant Cristiano Ronaldo, puis celui de Mason Greenwood qui a bien trainé. Désormais, le Néerlandais doit faire face à Jadon Sancho, mais aussi à la polémique autour d’Antony. Le Brésilien est dans une sale affaire, puisqu’il est accusé de violences domestiques et de menaces par son ex-compagne, Gabriela Cavallin.

Cette dernière est particulièrement remontée. À tel point que l’influenceuse de 23 ans a tenté d’exhorter la direction de Manchester United pour qu’Antony soit licencié du club, comme le révèle The Sun. Gabriela Cavallin déclare au média anglais : «Antony doit être retiré du terrain. C’est décevant qu’il soit toujours autorisé à jouer alors qu’une enquête est en cours. Je suis absolument détruit par tout le processus. Comment la vie peut-elle continuer normalement pour lui ? Ils ne peuvent pas simplement savoir ce qu’ils savent maintenant et ne rien faire. Il doit être expulsé.» Ce qui est sûr, c’est que l’ailier de l’Ajax est bel et bien titulaire depuis le début de saison et l’était également lors de son arrivée à Manchester. Affaire à suivre…