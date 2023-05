Affaire Vinicius : le message fort de Mouctar Diakhaby

La suite après cette publicité

Les affaires de racisme prennent une dimension de plus en plus importante en Liga espagnole. Des tensions entre Vinicius Junior et le président de la Liga Javier Tebas se poursuivent après que l’ailier brésilien s’est fendu d’un message cinglant pour dénoncer le racisme en Liga, lui qui en a encore été victime ce dimanche, lors du revers à Valence (0-1).

Du côté de Valence, Mouctar Diakhaby, qui avait également réglé ses comptes avec le président de la Liga sur le même sujet, a tenu à apporter son soutien à la star du Real Madrid. «Et oui, bien sûr je soutiens Vinicius Jr. contre les insultes racistes qu’il a reçues de la part de certains supporters. Et j’espère que mon club fera ce qu’il faut pour sanctionner fermement ceux qui ont commis ces actes… ne rien dire, c’est être complice», a lâche l’ex-Lyonnais, sur son compte Twitter.

