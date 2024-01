L’OM négocie le départ de Vitinha avec un club étranger

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha (23 ans) est loin, très loin d’avoir rentabilisé les 32 M€ investis par le club phocéen. Les six premiers mois du buteur portugais en France ont été compliqués (2 buts en 14 matches de L1). Un moment difficile sur lequel l’ancien pensionnaire de Braga était revenu le mois dernier.

La suite après cette publicité

Vitinha dans le dur à Marseille

«Ça n’a pas toujours été facile. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Les résultats ne viennent pas toujours. C’est un moment comme ça que j’ai vécu. » Depuis, rien ne s’est vraiment arrangé. Vitinha n’a marqué que 3 buts en championnat cette saison (en 18 apparitions) et son dernier gras raté face à Monaco lui vaut aujourd’hui d’être à nouveau dans la tourmente.

À lire

OM : Pablo Longoria veut garder Luis Henrique

Confronté à une forte concurrence et à l’arrivée de Faris Moumbagna, le Lusitanien n’est pas au mieux. Mais selon Sky Italie, une porte de secours pourrait s’ouvrir au joueur d’ici jeudi. Le média italien assure que l’OM discute en ce moment avec le Genoa. Les deux écuries, qui ont déjà fait affaire avec Kevin Strootman et Ruslan Malinosvkiy, négocieraient un prêt assorti d’une option d’achat.

La suite après cette publicité

Longoria confirme la piste Genoa

Concrètement, Vitinha serait prêté avec une option d’achat comprise entre 20 et 25 M€ un an seulement après son arrivée en France et, de son côté, le Genoa s’engagerait à acheter définitivement Malinoskiy (qui est actuellement prêté par l’OM) en échange d’un chèque d’environ 10 M€. Interrogé cet après-midi en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé les tractations avec la formation transalpine.

« C’est difficile de s’imposer à l’OM quand on est attaquant. C’est vrai qu’on discute avec le Genoa. Il y a d’autres clubs intéressés. Nous, on n’est pas intéressé à un prêt sec. C’est vrai qu’avec le Genoa il y a d’autres intérêts entre nous qui peuvent rendre la situation intéressante. » Après avoir déjà réussi à envoyer en Ligurie deux éléments en difficulté sur la Canebière, Longoria pourrait bien remercier à nouveau le Genoa.