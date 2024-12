OM : Quentin Merlin et la soufflante De Zerbi après sa bourde contre Auxerre

L’Olympique de Marseille est 2e de Ligue 1 à 8 points du leader parisien avant son déplacement sur la pelouse de Saint-Etienne dimanche soir (20h45). Le club olympien est toujours plus à l’aise hors de ses bases, même si le succès le week-end dernier contre Monaco vient tordre le cou à cet état de fait. Trois semaines avant l’ASM, Auxerre était venu s’imposer au Vélodrome (3-1). Lilian Brassier avait vécu un calvaire ce soir, mais d’autres, à l’image de Quentin Merlin, n’étaient pas en reste. Le latéral gauche a d’ailleurs fait son mea-culpa dans une interview à Ouest-France ce samedi. Il affirme s’être fait remonter les bretelles par Roberto De Zerbi après cette rencontre.

« J’ai revu le match en rentrant, comme toujours, et j’ai passé une demi-heure au téléphone avec mon père à cause de ça. C’est la première fois que je m’arrête comme ça dans un match. Et honnêtement, ma seule envie, c’était d’envoyer un message sur notre groupe et de m’excuser auprès de mes équipiers et du staff, parce que c’est un manque de respect. Ça n’est pas parce que tu perds un ballon que tu dois t’arrêter ou lever les bras, comme je l’ai fait. On en a discuté avec le coach. Disons qu’il m’a un peu grondé… Cette réaction, je ne dois plus l’avoir, c’est trahir son équipe. Donc, c’est une fois, mais pas deux », avertit l’ancien Nantais.