Vidéo : le quadruplé historique de CR7 rend dingue Twitter

La suite après cette publicité

Cette fois-ci, Cristiano Ronaldo a définitivement lancé son aventure à Al Nassr. Auteur de son premier but sur penalty il y a une semaine, Cristiano Ronaldo a cette fois marqué dans le jeu lors de la rencontre de championnat entre Al-Nassr et Al Wehda. Et il ne s’est pas arrêté là, loin de là ! Le Portugais a inscrit un quadruplé, dépassant par la même occasion la barre mythique des 500 buts en championnat ! Une performance qui a évidemment retournée la Twittosphère.

À lire

Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo s’offre un quadruplé avec Al Nassr !