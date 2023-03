BL : le RB Leipzig tombe à Bochum, Hoffenheim se relance à Berlin, Wolfsbourg se rapproche de l’Europe

Le traditionnel multiplex de Bundesliga se déroulait ce samedi dans le cadre de la 25e journée du championnat outre-Rhin. La grosse surprise de cet après-midi avait lieu sur la pelouse de Bochum, puisque le VfLB avait réussi à faire tomber le RB Leipzig, qui ratait l’occasion de revenir à deux unités du Borussia Dortmund (2e). Le club de la Ruhr, quant à lui, prenait un peu d’avance sur la zone rouge et profiter des défaites de ses poursuivants.

Car oui, si Hoffenheim avait fait le travail face au Hertha Berlin, ce dernier, premier relégable, n’arrivait donc pas à s’extirper des trois dernières places, tout comme Stuttgart, nouvelle lanterne rouge car vaincue à domicile par Wolfsbourg - qui revient à deux points du premier européen Francfort, et Schalke 04, qui ne prenait qu’un point Augsbourg, et ce malgré la supériorité numérique durant plus d’une demi-heure.

Les résultats complets du multiplex

Augsbourg 1-1 Schalke 04 : Maier (51e) / Butler (90+1e pen)

Bochum 1-0 RB Leipzig : Masovic (48e)

Hoffenheim 3-0 Hertha Berlin : Kramaric (24e pen, 37e pen), Bebou (51e) / Jovetic (90+2e)

Stuttgart 0-1 Wolfsbourg : Marmoush (56e)