AC Milan : Sergio Conceiçao a voulu se battre avec Calabria

C’est une séquence complètement lunaire qui a eu lieu ce dimanche après la rencontre entre l’AC Milan et Parme. Pour cette 22e journée de Serie A, les Rossonneri se sont imposés dans une fin de match très tendu. Menée 2-1 à la 90e+1, la formation de Sergio Conceicao a inscrit deux buts dans le temps additionnel grâce à des buts de Tijjani Reijnders (2-2, 90+2e) et Samuel Chukwueze (3-2, 90+5e).

Et avec ce scénario, les nerfs de certains ont lâché. Les caméras de la télévision italienne ont capté une très grosse dispute entre le coach Sergio Conceicao et son joueur Davide Calabria, titulaire en latéral droit ce dimanche. Les deux hommes étaient prêts à en venir aux mains en plein milieu de terrain et ont dû être séparés par des membres du staff. Une scène hallucinante qui fait déjà le tour des réseaux et de la presse italienne.