Villarreal : Unai Emery explique son départ

Hier soir, Villarreal a annoncé le départ d'Unai Emery (50 ans). Le technicien ibérique s'en va afin de prendre les commandes d'Aston Villa, qui lui offre un salaire de 7 millions d'euros nets par an. Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure qui débutera le 1er novembre le temps d'obtenir son permis de travail, l'ancien coach du PSG a tenu une conférence de presse ce mardi. L'occasion pour lui d'expliquer son choix. Ses propos sont relayés par Marca.

«J'apprécie la relation professionnelle et affective, mais surtout le respect que nous avons eu. Je veux remercier Villarreal et José Manuel Llaneza, les employés, les techniciens qui m'accompagnent et ceux qui restent au club. Je veux remercier tout le club pour les moments que nous avons vécus. Je suis venu chercher un endroit différent pour relever des défis. Le club m'a donné l'opportunité de faire cela pendant deux ans et demi. Nous avons été à la hauteur (...) C'est une décision professionnelle et personnelle. Ici, j'ai trouvé une sorte de famille très importante et j'ai ressenti à nouveau quelque chose dans le cœur. Mais ce métier est en moi. J'ai considéré que je devais saisir cette option. C'est un défi différent, mais professionnellement très bon». Questionné sur Aston Villa, il a ajouté : «je veux juste parler de Villarreal. Demain, une nouvelle étape débute et j'en parlerai». Emu aux larmes, Emery a donc tourné la page Villarreal.