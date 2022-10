PL : Unai Emery nommé nouvel entraîneur d'Aston Villa

C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel : Unai Emery quitte le banc de Villarreal et retourne en Angleterre où il deviendra, à partir du 1er novembre, le nouveau tacticien d'Aston Villa en lieu et place de Steven Gerrard, limogé la semaine dernière. Les Villans ont accepté de payer la clause libératoire de l'Espagnol, avoisinant les 6 millions d'euros. Avant de rejoindre la ville de Birmingham, Emery tiendra une ultime conférence de presse mardi, en présence de la direction du club, pour annoncer officiellement son départ du club : «Aston Villa est ravi d'annoncer la nomination d'Unai Emery en tant que nouvel entraîneur-chef du club», a écrit le club britannique dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

La suite après cette publicité

Le club espagnol a, quant à lui, remercié l'ancien coach du PSG en soulignant le très bon travail effectué depuis 2020 : «Emery est entré dans l'histoire du Villarreal CF pour être devenu le premier entraîneur à remporter un titre avec le club, l'UEFA Europa League, en plus de l'exploit historique des demi-finales de la Ligue des champions de la saison dernière et de la qualification de l'équipe pendant deux années consécutives à l'Europe», peut-on lire dans le message envoyé sur Twitter.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣